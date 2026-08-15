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Ямаль устроил «розовую вечеринку» в честь своего 19-летия. Появились фото с торжества

Ямаль устроил «розовую вечеринку» в честь своего 19-летия. Появились фото с торжества
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Инес Гарсия, избранница футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля выложила в соцсетях фотографии с вечеринки в розовом стиле, устроенной по случаю 19-летия вингера сборной Испании.

День рождения спортсмена был 13 июля, в это время он находился на сборах национальной команды Испании перед 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Из-за этого торжественное мероприятие перенесли на эту неделю.

Праздник прошёл в формате Pink Party (розовая вечеринка. — Прим. «Чемпионата»). Именно так её назвал сам футболист на своей странице в соцсетях. Отмечается, что на вечеринке присутствовали одноклубники Ямаля полузащитники сине-гранатовых Френки де Йонг, Гави и Фермин Лопес, а также популярные в стране музыканты и артисты.

Фото: Из личного архива Инес Гарсии

Фото: Из личного архива Инес Гарсии

Возлюбленная футболиста Инес Гарсия посетила встречу в коротком платье ярко-розового оттенка. Сам виновник торжества выбрал поло аналогичного цвета, но в другом оттенке.

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