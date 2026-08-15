«Было некрасиво сделано». Гусев — о скандальном высказывании в адрес помощника Карпина

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о своём нашумевшем высказывании в адрес экс-тренера бело-голубых по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса из штаба Валерия Карпина в ноябре 2025 года.

— Ты был удивлён, что Карпин ушёл в ноябре?

— Для меня было неожиданно.

— Ты с ним общался после его ухода?

— Ну, я поблагодарил за совместную работу, и потом когда скандал возник, то, что я про этого Мартинеса Луиса высказался.

— Ты не жалеешь об этом высказывании?

— С моей стороны, наверное, да. Ты был в тренерском штабе, правильно? И можно было Валере позвонить сказать там, с ним это обсудить.

— Так ты сожалеешь?

— Ну, наверное, да. Наверное, не надо было это говорить публично. Да, можно было оставить это мнение при себе. То, что это было некрасиво сделано, то да — это факт, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по мнению Гусева, именно плохая работа Мартинеса привела к неважной форме футболистов «Динамо» в сезоне-2025/2026. 17 ноября прошлого года Карпин покинул пост главного тренера москвичей. Вслед за ним из клуба ушел и Мартинес. Бело-голубые заняли по итогам кампании седьмое место в РПЛ.