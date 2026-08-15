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Ролан Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»

Ролан Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предложениях возглавить новый клуб после ухода из московской команды по окончании прошлого сезона.

— У тебя были предложения из ФНЛ?
— У меня было одно предложение, оно было не конкретное, спросили о желании. Это был Урал. Мы пообщались и всё, на этом всё закончилось.

— Были ещё слухи про ЦСКА.
— Нет, вообще никто со мной никаких бесед не вёл. Абсолютно. Ни с кем не общался, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Гусев на данный момент не является тренером ни одного из клубов чемпионата России. Сейчас бело-голубых возглавляет немецкий тренер Сандро Шварц.

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