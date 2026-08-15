Ролан Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предложениях возглавить новый клуб после ухода из московской команды по окончании прошлого сезона.

— У тебя были предложения из ФНЛ?

— У меня было одно предложение, оно было не конкретное, спросили о желании. Это был Урал. Мы пообщались и всё, на этом всё закончилось.

— Были ещё слухи про ЦСКА.

— Нет, вообще никто со мной никаких бесед не вёл. Абсолютно. Ни с кем не общался, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Гусев на данный момент не является тренером ни одного из клубов чемпионата России. Сейчас бело-голубых возглавляет немецкий тренер Сандро Шварц.