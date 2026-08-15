Ферран Торрес и ещё один игрок прилетели в Париж для медосмотра в «ПСЖ» — Романо

Вингер сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ферран Торрес, а также бельгийский вингер «Аякса» Мика Годтс сейчас оба находятся в Париже, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, оба трансфера подтверждены и согласованы.

Ранее сообщалось, что Торрес перейдёт из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн, а Годтс — за € 55 млн.

В минувшем сезоне 21-летний бельгийский вингер провёл 44 матча за клуб во всех турнирах за «Аякс», в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. В прошлом сезоне 27-летний испанский нападающий забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 49 матчах за «Барселону».