«Уже 5 лет они отсутствуют в Европе». Журналист — о возможной роли Батракова «Галатасарае»

Турецкий журналист Угур Каракулукчу рассказал о том, в какой мере полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков подходит «Галатасараю».

«Батраков — хороший игрок, но в российской лиге есть одна особенность. Уже пять лет они отсутствуют в Европе. Поэтому давать игроку из РПЛ рекомендации для перехода за рубеж может быть непросто. Когда я смотрел на его игру, то не увидел чистого классического плеймейкера. Это скорее гибридный игрок между позициями восьмого и десятого номеров. Он жёсткий футболист. На мой взгляд, его профиль очень подходит для Суперлиги», — приводит слова Каракулукчу NOW Spor в соцсети X.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять матчей на клубном уровне, забил гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. За первую команду красно-зелёных хавбек играет с 2024-го.