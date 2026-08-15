Батраков в ближайшее время прилетит в Стамбул для перехода в «Галатасарай» — журналист

Турецкий журналист Угур Озтурк заявил, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в ближайшее время прилетит в Стамбул, чтобы завершить трансфер в «Галатасарай».

«Не знаю, обрадует ли вас это в этот неприятный вечер (), но планируется приезд Батракова в Стамбул. Игрока скоро привезут сюда. Следующим шагом будет Рафаэл Леау», — написал Озтурк на своей странице в соцсети X.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять матчей на клубном уровне, забил гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. За первую команду красно-зелёных хавбек играет с 2024-го.