«А что если не получится?» Журналист — о вероятном переходе Батракова в «Галатасарай»

Турецкие журналисты Халюк Юркли и Али Наджи Кючюк высказались в шоу на 343 на фоне новостей о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

— На данный момент Алексей Батраков — игрок, к трансферу которого ближе всего находится «Галатасарай». У меня информация именно в этом направлении. Произойдёт ли это сегодня или в понедельник — не знаю. Разрыв с «Локомотивом» практически сократился. Однако в таких ситуациях нужно действовать очень осторожно. Всё может перевернуться с ног на голову уже этой ночью. К тому же Батраков не выглядит тем игроком, который потушит этот пожар», — заявил Юркли.

— Сможет ли он выдержать это давление — тоже отдельный вопросительный знак. Вы дали этому игроку те поблажки, которых не давали другим звёздам! Цена поднялась с € 20 млн евро до € 25 млн. На данном этапе у нас есть предложение о трансфере в € 30 млн, которое опережает вариант от «Локомотива». В будущем ты сможешь получить прибыль с его последующей продажи, а что если не получится?» — ответил Кючюк.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года.