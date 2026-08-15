Франция ведёт двойную игру в отношении ФИФА и УЕФА, поддерживая Инфантино — источник

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло выразил поддержку главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X.

По информации источника, Диалло не намерен следовать позиции УЕФА по бойкоту ФИФА. Отмечается, что эту двойную игру также поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, непосредственно замешанный в деле Инфантино.

Ранее ФИФА сообщила о намерении учредить предприятие FIFA Forward Enterprise (FFE), которое объединит коммерческие направления и организацию турниров под эгидой федерации. Организация пригласила частных инвесторов к приобретению долей в новой структуре. Данная инициатива спровоцировала негативную реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), появились сведения об угрозах бойкота чемпионата мира. Впоследствии ФИФА распространила заявление Инфантино, где он признал наличие разногласий вокруг проекта и сообщил, что предложение реализовано не будет.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и ранее заявил о планах переизбраться на пост в 2027 году. Выборы президента организации пройдут весной следующего года в Марокко.