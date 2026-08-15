«Честно». Ролан Гусев высказался о старте «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о старте московского клуба в новом сезоне чемпионата России.

— Почему такой слабый старт у «Динамо»?

— Вот если бы я так начал — меня бы уже уволили. Я не знаю какие мысли у руководства «Динамо», честно, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Этим летом вместо Ролана Гусева на должность нового главного тренера «Динамо» был назначен немецкий специалист Сандро Шварц.

После трёх туров РПЛ клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка.

В предстоящих матчах чемпионата России московской команде предстоит встретиться на выезде с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», а также сыграть на своём поле против столичной «Родины».