Гусев рассказал, как относится к возвращению Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о новом тренере московского клуба Сандро Шварце.

«У Шварца какой-то период времени не было работы, сейчас ему звонят из хорошего сильного клуба, где он был тренером и неплохо себя проявил. Ну почему не вернуться?» — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шварц занимает пост главного тренера «Динамо» с мая — ранее он уже возглавлял московский клуб в 2020-2022 годах. Под его руководством коллектив взял бронзу чемпионата России сезона — 2021/2022 и в том же сезоне дошёл до финала Кубка России, где проиграл «Спартаку» (1:2).

После трёх туров РПЛ клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка.