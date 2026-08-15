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Гусев рассказал, как относится к возвращению Шварца в «Динамо»

Гусев рассказал, как относится к возвращению Шварца в «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о новом тренере московского клуба Сандро Шварце.

«У Шварца какой-то период времени не было работы, сейчас ему звонят из хорошего сильного клуба, где он был тренером и неплохо себя проявил. Ну почему не вернуться?» — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шварц занимает пост главного тренера «Динамо» с мая — ранее он уже возглавлял московский клуб в 2020-2022 годах. Под его руководством коллектив взял бронзу чемпионата России сезона — 2021/2022 и в том же сезоне дошёл до финала Кубка России, где проиграл «Спартаку» (1:2).

После трёх туров РПЛ клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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