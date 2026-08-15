Михаил Мудрик рассказал подробности жизни во время дисквалификации из-за допинга

Вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о подготовке к возвращению в футбол после дисквалификации.

«Я бы сказал, что это было похоже на предсезонную подготовку, которая длилась 18 месяцев. Я тренировался, тренировался очень интенсивно. Я не сдавался и просто старался работать на полную силу. Я тренировался шесть дней в неделю, соблюдая правильный режим восстановления, график сна, питания — всего. Всё было так же, только тренировок было по две в день.

Моей целью было вернуться и снова заявить о себе в футбольном мире. Это была моя миссия, и я знал, что для этого нужно делать. Только благодаря упорному труду можно чего-то достичь», — сказал Мудрик в интервью клубной пресс-службе.

В декабре 2024 года в организме футболиста обнаружили запрещённый препарат мельдоний. После отмены дисквалификации Мудрик уже провёл три товарищеских матча за «Челси».