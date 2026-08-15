Мудрик поделился эмоциями от возвращения к тренировочному процессу «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поделился эмоциями после возвращения к тренировочному процессу и матчам команды.

«Я очень рад снова быть здесь. Прошло много времени, поэтому возвращение на привычное тренировочное поле стало для меня особенным моментом. Я чувствую себя отлично и благодарен за возможность снова играть в футбол.

Меня очень тепло встретили в команде, и я был рад увидеть всех ребят. Я сильно соскучился по ежедневным тренировкам, но больше всего — по матчам. Мне не хватало борьбы за победу и желания постоянно становиться лучше», — сказал Мудрик клубной пресс-службе.

В декабре 2024 года в организме украинца обнаружили запрещённый препарат мельдоний. Впоследствии дисквалификация футболиста была отменена.