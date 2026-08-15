«ПСЖ» согласовал трансфер вингера «Аякса» за € 55 млн — Фабрицио Романо
«ПСЖ» достиг соглашения с «Аяксом» по переходу 21-летнего бельгийского вингера Мики Годтса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.
Парижане улучшили своё предложение и готовы заплатить за футболиста € 55 млн. Амстердамский клуб согласился на такие условия, однако стороны пока не завершили формальное оформление сделки — необходимые документы ещё не подписаны.
Годтс выступает за «Аякс» с января 2023 года, когда перешёл из «Генка». В нынешнем сезоне бельгиец успел провести четыре матча, забив один гол и сделав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» также перейдёт нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.