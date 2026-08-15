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Джуд Беллингем высказался о совместной работе с Жозе Моуринью в «Реале»

Джуд Беллингем высказался о совместной работе с Жозе Моуринью в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от начала работы с новым главным тренером мадридцев Жозе Моуринью.

«Я чувствую, что между нами уже установилась связь. Для меня мечта — работать с таким тренером, как Моуринью. У меня была лишь одна возможность увидеться с ним, но я очень рад узнать его как человека.

Я стал немного старше и опытнее. У меня хорошее предчувствие по поводу этого сезона — у нас новые игроки и новый тренер. Для меня большая честь и привилегия играть за этот клуб. Надеюсь, так будет ещё много лет», — сказал Беллингем в интервью, слова которого приводит журналист Аранча Родригес.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведёт 22 августа в гостях с «Эспаньолом» в рамках Ла Лиги.

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