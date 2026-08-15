Экс-тренер «Вердера» ушёл из футбола и устроился на работу в «Макдоналдс»

Бывший главный тренер бременского «Вердера» и берлинской «Герты» Александер Нури ушёл из футбола и перешёл в сферу бизнеса. 46-летний специалист занимается управлением франшизами сети «Макдоналдс», об этом инфомирует The Athletic.

С начала 2026 года Нури взялся за управление двумя ресторанами сети, а в июле добавил к ним третий. В подчинении экс-тренера Бундеслиги находится более 150 сотрудников. Отмечается, что Нури до этого прошёл максимальный цикл обучения, включая работу на кухне и готовку бургеров на гриле.

Полноценную тренерскую лицензию Нури получал в одной группе с Юлианом Нагельсманом.

Нури известен по работе с «Вердером» — он поднялся из дубля и возглавил первую команду в 2016 году. Клуб выдал 11-ти матчевую серию без поражений, но в октябре 2017 года специалист был отправлен в отставку из-за ухудшения результатов.

Затем Нури работал в «Ингольштадте», ассистировал Юргену Клинсманну в «Герте», а последним местом работы наставника стала греческая «Кавала», которую он покинул в 2022 году.

Нури отметил, что решение уйти из футбола было взвешенным и рациональным, а управленческий опыт, полученный во время работы с Юргеном Клинсманном и Греггом Берхалтером, помогает ему в руководстве текущим бизнесом.