«Галатасарай» достиг полного соглашения с «Локомотивом» по трансферу Батракова — журналист

«Галатасарай» достиг полной договорённости с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым и московским клубом по поводу трансфера. Об этом сообщил турецкий журналист Эрол Эвджен в Х.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять матчей на клубном уровне, забил гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что за переход Батракова «Галатасарай» может заплатить порядка € 28 млн с учётом бонусов.