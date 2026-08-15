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Радимов заявил, что сборная Ирана является крепким соперником

Радимов заявил, что сборная Ирана является крепким соперником
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал команду Ирана крепким соперником.

«Это крепкая команда. Сборной России предстоит тяжёлый матч. Тем интереснее проверить себя на их фоне. Я бы сравнил её с командой Египта», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно о том, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится на «Ак Барс Арене» во вторник, 29 сентября.

Сборные России и Ирана встречались между собой четыре раза. Последняя игра состоялась в октябре 2025 года в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 2:1. Иранцы выступали на ЧМ‑2026, где завершили борьбу на стадии группового этапа, трижды сыграв вничью.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские игры.

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