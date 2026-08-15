Радимов заявил, что сборная Ирана является крепким соперником

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал команду Ирана крепким соперником.

«Это крепкая команда. Сборной России предстоит тяжёлый матч. Тем интереснее проверить себя на их фоне. Я бы сравнил её с командой Египта», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно о том, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится на «Ак Барс Арене» во вторник, 29 сентября.

Сборные России и Ирана встречались между собой четыре раза. Последняя игра состоялась в октябре 2025 года в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 2:1. Иранцы выступали на ЧМ‑2026, где завершили борьбу на стадии группового этапа, трижды сыграв вничью.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские игры.