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«Нам срочно нужна десятка». Тренер «Галатасарая» публично запросил усиление у руководства

«Нам срочно нужна десятка». Тренер «Галатасарая» публично запросил усиление у руководства
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о трансферных планах команды после ничьей с «Чорумом» (2:2) в матче чемпионата Турции.

«У нас очень мало игроков в атакующей линии. Мы хотим её усилить. Нам очень срочно нужна десятка, нападающий и вингер. После этих трансферов наш состав станет сильнее. Это придаст больше позитива и футболистам, которые уже находятся в команде, и болельщикам, и нам самим», — сказал Бурук на пресс-конференции.

«Чорук» — дебютант высшей лиги Турции. «Галатасарай» провёл с ним матч вчера и лишь на 90-й минуте вырвал ничью. После матча активные фанаты обрушились с критикой на клубное руководство.

Напомним, ранее сообщалось, что «Галатасарай» близок к трансферу Алексея Батракова из «Локомотива».

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