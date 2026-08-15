«Нам срочно нужна десятка». Тренер «Галатасарая» публично запросил усиление у руководства

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о трансферных планах команды после ничьей с «Чорумом» (2:2) в матче чемпионата Турции.

«У нас очень мало игроков в атакующей линии. Мы хотим её усилить. Нам очень срочно нужна десятка, нападающий и вингер. После этих трансферов наш состав станет сильнее. Это придаст больше позитива и футболистам, которые уже находятся в команде, и болельщикам, и нам самим», — сказал Бурук на пресс-конференции.

«Чорук» — дебютант высшей лиги Турции. «Галатасарай» провёл с ним матч вчера и лишь на 90-й минуте вырвал ничью. После матча активные фанаты обрушились с критикой на клубное руководство.

Напомним, ранее сообщалось, что «Галатасарай» близок к трансферу Алексея Батракова из «Локомотива».