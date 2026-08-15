Тренер «Галатасарая» высказался о трансферных планах на фоне слухов о Батракове

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о дальнейших планах клуба на трансферном рынке после ничьей с «Чорумом» (2:2) в матче чемпионата Турции.

«Надеемся, что на этой неделе нам удастся оформить хотя бы один трансфер, чтобы затем подготовиться к следующему матчу. У нас ещё есть время до подачи заявки на Лигу чемпионов. После того как мы закроем позиции в атаке, можем подумать об усилении других линий. Это может быть полузащита или оборона», — сказал Бурук на пресс-конференции.

Ранее тренер «Галатасарая» отметил, что клубу необходимо как можно скорее приобрести десятого номера, нападающего и вингера.