15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Галатасарая» высказался о трансферных планах на фоне слухов о Батракове

Тренер «Галатасарая» высказался о трансферных планах на фоне слухов о Батракове
Комментарии

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о дальнейших планах клуба на трансферном рынке после ничьей с «Чорумом» (2:2) в матче чемпионата Турции.

«Надеемся, что на этой неделе нам удастся оформить хотя бы один трансфер, чтобы затем подготовиться к следующему матчу. У нас ещё есть время до подачи заявки на Лигу чемпионов. После того как мы закроем позиции в атаке, можем подумать об усилении других линий. Это может быть полузащита или оборона», — сказал Бурук на пресс-конференции.

Ранее тренер «Галатасарая» отметил, что клубу необходимо как можно скорее приобрести десятого номера, нападающего и вингера.

Материалы по теме
«Нам срочно нужна десятка». Тренер «Галатасарая» публично запросил усиление у руководства
Комментарии