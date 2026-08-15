«Было три основных кандидата». Тренер «Галатасарая» рассказал подробности поиска «десятки»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук рассказал о поиске футболиста на позицию десятого номера.

«Что касается 10-го номера, мы действуем сообща. Рассматриваем игроков, которых я хотел бы видеть в команде и которых одобрил. Мы изучили множество вариантов. У нас было три основных кандидата, и мы пытались продвинуться по каждому из них. Это три хороших футболиста.

Стараемся ориентироваться прежде всего на игроков младше 23 лет. Есть варианты и с более возрастными футболистами, но здесь очень важно принять правильное решение — на какую позицию и кого именно подписывать. После первого трансфера станет понятнее, как будут развиваться второй и третий», — сказал Бурук на пресс-конференции после матча с «Чорумом» (2:2).

Ранее сообщалось, что в стамбульский клуб может перейти Алексей Батраков из «Локомотива».