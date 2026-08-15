Кириченко раскрыл обстоятельства отставки из «Текстильщика» после выхода в Первую лигу

Бывший главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко раскрыл подробности своего ухода из команды.

«Это было моим решением. У меня было несколько разговоров с новыми людьми в клубе. Проблема в том, что, к сожалению, в Ивановской области нет средств на содержание команды в Первой лиге. Это дотационный регион, к тому же идёт СВО. У нас были сложности и в «золоте», достаточно непростая финансовая ситуация — не удалось полноценно пройти сборы, проблемы с премиальными. Тем не менее решили задачу. Однако я понимал, что так дальше не будет, потому что нужны финансы.

Ситуация простая. Люди, которые привлекли инвестиции и финансы в клуб, будут руководить. Простая пословица: «Кто платит — тот заказывает музыку». В этом случае мне трудно представить, что заходит инвестор, агент со своими футболистами, которым нужна площадка для обкатки и повышения мастерства, а играть будут другие футболисты. Ни у меня, ни у футболистов в этом смысле не было никаких иллюзий. Тем более перед глазами у некоторых ребят был пример «Чайки», они проходили эту ситуацию год назад. Ситуация так сложилась, и я понимал, что в данном случае главный тренер вряд ли будет полноценным руководителем именно в команде и коллективе. Ребята тоже достаточно опытные и понимали, к чему всё идёт», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Текстильщик» объявил об уходе Дмитрия Кириченко 1 июля.