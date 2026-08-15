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Дмитрий Кириченко: ЦСКА не хватает топ-нападающего — Гонду на эту роль не годится

Дмитрий Кириченко: ЦСКА не хватает топ-нападающего — Гонду на эту роль не годится
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о проблемах с позицией нападающего в московском клубе.

— Как нападающий в прошлом, вы особенно остро видите проблему в атаке ЦСКА?
— Вижу её одной из ключевых проблем. При всём уважении к форвардам, которые есть, ЦСКА не хватает топ-нападающего. Гонду на эту роль вряд ли годится. Игрок умный, хорошо играет вверху, неплохо оснащён технически, но для нападающего очень важна скорость, а её не хватает. Надеюсь, клуб занимается этим направлением. Вижу слухи, что ЦСКА рассматривает форвардов, но до конкретики пока ничего не дошло. Без этого бороться за первые места очень сложно, хотя в целом состав у ЦСКА неплохой. Понятно, что не совсем понятен обмен и уход Дивеева, одного из лидеров клуба, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Кириченко был лучшим бомбардиром чемпионата России в 2002-м и 2005-м.

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