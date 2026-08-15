ЦСКА — «Факел»: во сколько начало матча 4-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 августа, состоится матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Локомотивом» (22 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Оренбургом» (22 августа).

После трёх туров РПЛ ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место. «Факел» заработал одно очко и располагается на 15-й строчке.

Топ-5 фактов о российском футболе: