Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 15 августа

Сегодня, 15 августа, запланированы шесть матчей в рамках 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги на 15 августа (время московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Велес»;

12:00. «Енисей» – «КАМАЗ»;

13:30. «Челябинск» – «Торпедо» Москва;

16:00. «Ленинградец» – «Арсенал» Тула;

17:00. «Текстильщик» – «Нижний Новгород»;

18:00. «Сочи» – «Волга» Ульяновск.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 12 очками располагается «Велес». Третье и четвёртое места занимают соответственно екатеринбургский «Урал» и костромской «Спартак» — у обеих команд по 11 очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.