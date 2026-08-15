«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча 4-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 августа, состоится матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре чёрно-зелёные встретятся с «Динамо» Махачкала (23 августа), а грозненская команда проведёт матч с «Ростовом» (22 августа).

После трёх туров РПЛ «Краснодар» набрал девять очков и занимает первое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 13-й строчке.

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