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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 15 августа

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 15 августа
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Сегодня, 15 августа, состоятся четыре матча в 4-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 15 августа (время московское):

14:00. «Родина» — «Акрон»;
16:15. ЦСКА — «Факел»;
18:30. «Ростов» — «Рубин»;
20:45. «Краснодар» — «Ахмат».

После трёх туров чемпионата России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика». Замыкают турнирную таблицу «Акрон» и «Факел», у которых по одному набранному очку.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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