15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» хочет усилиться полузащитником «Комо» Максансом Какере — Тавольери

«Монако» хочет усилиться полузащитником «Комо» Максансом Какере — Тавольери
Комментарии

«Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Комо» Максансу Какере. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети Х.

По данным источника, Какере рассматривается монегасками как потенциальная замена Ламину Камара, который может покинуть команду этим летом. Клуб из княжества уже направил «Комо» запрос касательно условий возможной сделки. Переговоры находятся на раннем этапе.

Максанс Какере является воспитанником «Лиона», в системе этого клуба он находился с 2011 по 2025 год. В 36 матчах прошлого клубного сезона хавбек забил два гола и отдал шесть голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Какере составляет € 13 млн.

Материалы по теме
«Монако» отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Ламину Камара — BBC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android