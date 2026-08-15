«Монако» хочет усилиться полузащитником «Комо» Максансом Какере — Тавольери

«Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Комо» Максансу Какере. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети Х.

По данным источника, Какере рассматривается монегасками как потенциальная замена Ламину Камара, который может покинуть команду этим летом. Клуб из княжества уже направил «Комо» запрос касательно условий возможной сделки. Переговоры находятся на раннем этапе.

Максанс Какере является воспитанником «Лиона», в системе этого клуба он находился с 2011 по 2025 год. В 36 матчах прошлого клубного сезона хавбек забил два гола и отдал шесть голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Какере составляет € 13 млн.