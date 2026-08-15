Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.
Расписание 1-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское):
15 августа (суббота):
20.30. «Алавес» — «Хетафе»;
22.30. «Севилья» — «Райо Вальекано».
16 августа (воскресенье):
18:00. «Расинг» — «Вильярреал»;
20:00. «Эспаньол» — «Леванте».
17 августа (понедельник):
22:00. «Депортиво» — «Эльче».
19 августа (среда):
22:00. «Атлетико» Мадрид — «Малага».
25 августа (вторник):
22:00. «Валенсия» — «Бетис».
26 августа (среда):
22:00. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».
27 августа (четверг):
21:30. «Сельта» — «Осасуна»;
22:00. «Барселона» — «Атлетик» Бильбао.