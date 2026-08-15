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Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2026/2027, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 15 августа, стартует 1-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание 1-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское):

15 августа (суббота):

20.30. «Алавес» — «Хетафе»;
22.30. «Севилья» — «Райо Вальекано».

16 августа (воскресенье):

18:00. «Расинг» — «Вильярреал»;
20:00. «Эспаньол» — «Леванте».

17 августа (понедельник):

22:00. «Депортиво» — «Эльче».

19 августа (среда):

22:00. «Атлетико» Мадрид — «Малага».

25 августа (вторник):

22:00. «Валенсия» — «Бетис».

26 августа (среда):

22:00. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

27 августа (четверг):

21:30. «Сельта» — «Осасуна»;
22:00. «Барселона» — «Атлетик» Бильбао.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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