Дмитрий Кириченко не исключил возвращения Курбана Бердыева в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и «Ростова» Дмитрий Кириченко не исключил возвращения Курбана Бердыева в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. С лета 2024 года Бердыев возглавляет азербайджанский «Туран Товуз».

— Большую роль в вашем тренерском становлении сыграл Курбан Бердыев. Допускаете, что он ещё вернётся в РПЛ?

— Вполне возможно. Нельзя ничего отрицать. Насколько знаю, у него были предложения. В Азербайджане он с «Тураном» вышел в еврокубки, но, к сожалению, случилась дисквалификация клуба за историю восьмилетней давности. Курбан Бекиевич проделывает качественную работу, как это всегда бывает. Он занял третье место, учитывая, что там есть «Нефтчи», «Карабах», «Сабах». Это очень серьёзное достижение. Я ему очень благодарен за всё, что он мне дал. Главное — умение работать в любой ситуации с самой высокой самоотдачей. Видел это у него в любой команде, какой бы ни была ситуация. Были проблемы и в «Ростове», но команда едва не стала чемпионом, ещё и пошумела в Лиге чемпионов. Курбан Бердыев — высочайший стандарт качественной работы тренера, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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