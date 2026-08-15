«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне Первой лиги, обыграв «Велес» в 6-м туре

Завершён матч 6-го тура Лиги Pari, в котором играли «СКА-Хабаровск» и «Велес». Победу со счётом 2:0 одержали армейцы. Встреча состоялась на стадионе имени Ленина. В качестве главного арбитра выступил Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга.

Игорь Школик на 42-й минуте вывел армейцев вперёд, а на 90+1-й минуте Егор Носков удвоил преимущество команды.

После этой игры «СКА-Хабаровск» с тремя очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Велес» с 12 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с ярославским «Шинником», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября, в следующем матче чемпионата армейцы в рамках 8-го тура 24 августа в гостях встретятся с «Нижним Новгородом». «Велес» в 7-м туре примет «Нижний Новгород» 19 августа.