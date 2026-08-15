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СКА-Хабаровск — Велес: результат матча 15 августа, счет 2:0, 6-й тур Первой лиги — 2026/2027

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне Первой лиги, обыграв «Велес» в 6-м туре
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Завершён матч 6-го тура Лиги Pari, в котором играли «СКА-Хабаровск» и «Велес». Победу со счётом 2:0 одержали армейцы. Встреча состоялась на стадионе имени Ленина. В качестве главного арбитра выступил Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
15 августа 2026, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Велес
Москва
1:0 Школик – 42'     2:0 Носков – 90+1'    

Игорь Школик на 42-й минуте вывел армейцев вперёд, а на 90+1-й минуте Егор Носков удвоил преимущество команды.

После этой игры «СКА-Хабаровск» с тремя очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, «Велес» с 12 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с ярославским «Шинником», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября, в следующем матче чемпионата армейцы в рамках 8-го тура 24 августа в гостях встретятся с «Нижним Новгородом». «Велес» в 7-м туре примет «Нижний Новгород» 19 августа.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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