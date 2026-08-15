«Атлетико» объявил о переходе Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «матрасники» заплатят € 40 млн за переход чемпиона мира 2022 года, а также получат 15% в случае перепродажи футболиста.

Ромеро играл за «Тоттенхэм» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermar