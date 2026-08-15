15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» согласовал контракт с Нету, «Челси» готов продать его за € 60 млн — Тавольери

«Аль-Хиляль» согласовал контракт с Нету, «Челси» готов продать его за € 60 млн — Тавольери
Комментарии

«Аль-Хиляль» договорился об условиях личного контракта с крайним нападающим «Челси» Педру Нету. Лондонский клуб готов продать 26-летнего вингера за € 60 млн. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Аль-Хиляль» уверен, что сможет договориться с «Челси». Переговоры между сторонами продолжаются.

Нету играет за «Челси» с лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 го