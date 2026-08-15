15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: переход Даку в «Спартак» — это ядерная бомба, которая взорвётся

Глушаков: переход Даку в «Спартак» — это ядерная бомба, которая взорвётся
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку в московский клуб.

— Новые игроки приходят, пришёл Даку. С одной стороны, это хорошо, а с другой — это ядерная бомба, которая взорвётся. Если он не будет играть, могут быть конфликты. Как они будут с Барко делить лидерство в клубе? При всём при этом будем болеть за «Спартак», чтобы он выиграл чемпионство и титулы.

– Болельщики уже кричали в адрес Даку. Как ему вести себя в такой ситуации?
– Доказывать голами,