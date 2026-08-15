Глушаков: переход Даку в «Спартак» — это ядерная бомба, которая взорвётся

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку в московский клуб.

— Новые игроки приходят, пришёл Даку. С одной стороны, это хорошо, а с другой — это ядерная бомба, которая взорвётся. Если он не будет играть, могут быть конфликты. Как они будут с Барко делить лидерство в клубе? При всём при этом будем болеть за «Спартак», чтобы он выиграл чемпионство и титулы.

– Болельщики уже кричали в адрес Даку. Как ему вести себя в такой ситуации?

– Доказывать голами,