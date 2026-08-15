Итальянский полузащитник Давиде Фраттези перешёл из «Интера» в «Лацио». О сделке официально сообщила пресс-служба римлян на официальном сайте команды. Сообщается, что переход оформлен на условиях аренды с опцией выкупа.

По данным СМИ, «Лацио» заплатил «Интеру» € 1 млн сразу и € 14 млн за полноценный трансфер футболиста, если он проведёт 22 матча в сезоне или римский клуб займёт минимум 10-е место в турнирной таблице Серии А.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл 33 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2028 года.