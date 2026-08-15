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Дмитрий Кириченко: для борьбы за пятое место у ЦСКА есть всё

Дмитрий Кириченко: для борьбы за пятое место у ЦСКА есть всё
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в нынешнем сезоне.

— На что в нынешнем сезоне может претендовать ЦСКА?
— Это будет зависеть от действий на трансферном рынке. Повторюсь, ЦСКА не хватает качества в атаке. Нет нападающего высокого уровня для борьбы за чемпионство. Мы должны рассматривать именно контекст борьбы за чемпионство. Потому что для борьбы за пятое место у ЦСКА есть всё. Для борьбы за чемпионство нужен форвард. При всём уважении к ребятам, которые есть. Но мы видим, что «Спартак» тратит деньги на Даку — качественного и адаптированного форварда. У «Краснодара» есть Кордоба, взяли Воробьёва. В «Зените», может, есть такая же проблема, но их состав обладает высоким качеством и глубиной. Есть Соболев, который набрал форму и неплохо выглядит. От форварда зависит многое, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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