Новичок «Ювентуса» Алайбегович: Дель Пьеро был великим игроком, могу брать с него пример

Новый нападающий «Ювентуса» Керим-Сэм Алайбегович отреагировал на похвалу Алессандро Дель Пьеро в свой адрес.

«Алессандро Дель Пьеро не нуждается в представлении, его все знают — он был поистине великим игроком, настоящей легендой. Я могу только брать с него пример. Для меня большая честь, что он сказал обо мне что-то подобное, потому что когда такая легенда говорит что-то о тебе, это действительно особенное чувство. Но на этом, конечно, всё не заканчивается: мы должны продолжать усер