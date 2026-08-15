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Новичок «Ювентуса» Алайбегович: Дель Пьеро был великим игроком, могу брать с него пример

Новичок «Ювентуса» Алайбегович: Дель Пьеро был великим игроком, могу брать с него пример
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Новый нападающий «Ювентуса» Керим-Сэм Алайбегович отреагировал на похвалу Алессандро Дель Пьеро в свой адрес.

«Алессандро Дель Пьеро не нуждается в представлении, его все знают — он был поистине великим игроком, настоящей легендой. Я могу только брать с него пример. Для меня большая честь, что он сказал обо мне что-то подобное, потому что когда такая легенда говорит что-то о тебе, это действительно особенное чувство. Но на этом, конечно, всё не заканчивается: мы должны продолжать усер