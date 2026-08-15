Новичок «Ювентуса» Алайбегович: Спаллетти всегда стремится к совершенству

Новый нападающий «Ювентуса» Керим-Сэм Алайбегович поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Да, этот тренер действительно хорош. Это видно на тренировках: Спаллетти всегда хочет получить от команды всё лучшее, всегда стремится к совершенству. Он очень много работает: это полезно для нас, потому что на каждой тренировке можно чему-то научиться. Это также видно по тому требованию, что каждый пас должен быть точным. И это действительно важно, потому что ты узнаёшь что-то новое, концентрируешь