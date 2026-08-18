«Шикарный вариант для Батракова». Черданцев — о переходе игрока в «Галатасарай»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев оценил ожидаемый переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Как оцениваете переход Батракова в «Галатасарай»? Не обидно, что не топ‑5?

— Я думаю, что это шикарный вариант для Батракова во всех отношениях. Надо знать, какие были варианты. Если реально был интерес от «ПСЖ», тут ещё надо подумать. Если бы я был Батраковым или его агентом, я бы, конечно, в «ПСЖ» поехал без разговоров. Но мы не знаем, был ли такой вариант реальным. Или это разговоры, за которыми ничего не стояло. Но, с другой стороны, переход в топ‑5 сейчас — это гарантированное сидение на лавке. Батраков в том возрасте, когда нужно играть в футбол. Можно говорить про то, что он будет тренироваться с людьми, которые дважды выиграли Лигу чемпионов, но футболист должен играть, а не набираться опыта.