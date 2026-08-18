Опубликовано расписание 4, 5 и 6-го туров Пути РПЛ Кубка России

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал расписание матчей 4, 5 и 6-го туров Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. Групповой этап.
4-й тур.
13 октября (вторник):
18:30. «Локомотив» – «Акрон»;
20:45. «Краснодар» – «Факел».
14 октября (среда):
16:15. «Крылья Советов» – «Балтика»;
18:30. «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»;
18:30. «Ахмат» – «Динамо» (Москва);
20:45. ЦСКА – «Ростов».
15 октября (четверг):
18:30. «Рубин» – «Оренбург»;
20:45. «Родина» – «Спартак».
5-й тур.
27 октября (вторник):
18:00. «Факел» – «Ахмат»;
20:30. «Краснодар» – «Динамо» (Москва).
28 октября (среда):
16:00. «Оренбург» – «Родина»;
18:15. «Ростов» – «Акрон»;
20:30. «Спартак» – «Рубин».
29 октября (четверг):
17:00. «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала);
19:30. ЦСКА – «Локомотив»;
21:45. «Балтика» – «Зенит».
6-й тур.
24 ноября (вторник):
17:00. «Акрон» – ЦСКА;
19:30. «Зенит» – «Крылья Советов».
25 ноября (среда):
18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Балтика»;
18:00. «Ахмат» – «Краснодар»;
20:30. «Рубин» – «Родина»;
20:30. «Локомотив» – «Ростов».
26 ноября (четверг):
17:00. «Оренбург» – «Спартак»:
19:30. «Динамо» (Москва) – «Факел».