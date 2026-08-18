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Опубликовано расписание 4, 5 и 6-го туров Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание 4, 5 и 6-го туров Пути РПЛ Кубка России
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Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал расписание матчей 4, 5 и 6-го туров Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ. Групповой этап.
4-й тур.

13 октября (вторник):

18:30. «Локомотив» – «Акрон»;
20:45. «Краснодар» – «Факел».

14 октября (среда):

16:15. «Крылья Советов» – «Балтика»;
18:30. «Динамо» (Махачкала) – «Зенит»;
18:30. «Ахмат» – «Динамо» (Москва);
20:45. ЦСКА – «Ростов».

15 октября (четверг):

18:30. «Рубин» – «Оренбург»;
20:45. «Родина» – «Спартак».

5-й тур.

27 октября (вторник):

18:00. «Факел» – «Ахмат»;
20:30. «Краснодар» – «Динамо» (Москва).

28 октября (среда):

16:00. «Оренбург» – «Родина»;
18:15. «Ростов» – «Акрон»;
20:30. «Спартак» – «Рубин».

29 октября (четверг):

17:00. «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала);
19:30. ЦСКА – «Локомотив»;
21:45. «Балтика» – «Зенит».

6-й тур.

24 ноября (вторник):

17:00. «Акрон» – ЦСКА;
19:30. «Зенит» – «Крылья Советов».

25 ноября (среда):

18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Балтика»;
18:00. «Ахмат» – «Краснодар»;
20:30. «Рубин» – «Родина»;
20:30. «Локомотив» – «Ростов».

26 ноября (четверг):

17:00. «Оренбург» – «Спартак»:
19:30. «Динамо» (Москва) – «Факел».

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