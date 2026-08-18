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«Локомотив» хотел арендовать Мусаева у ЦСКА

«Локомотив» хотел арендовать Мусаева у ЦСКА
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«Локомотив» хотел арендовать нападающего Тамерлана Мусаева у ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг звонил своему коллеге из ЦСКА Роману Бабаеву и обсуждал возможный переход нападающего. Если ЦСКА решит расстаться с Мусаевым, то будет настроен на полноценную продажу игрока. «Локомотив» же рассматривает только аренду форварда.

Ранее об интересе «Локомотива» к Мусаеву писал журналист Иван Карпов.

После четырёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал три очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.

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