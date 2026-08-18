Календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Опубликовано расписание матчей «Краснодара» в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее «быки» в чемпионате России уже сыграли с «Рубином» (3:1), «Факелом» (3:2), «Спартаком» (2:1) и «Ахматом» (1:0). В Кубке страны краснодарцы в 1-м туре переиграли «Ахмат» (1:1, 5:4 пен.).
Чемпионат России:
5-й тур, 23 августа (воскресенье):
17:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар».
6-й тур, 29 августа (суббота):
17:30. «Краснодар» – «Ростов».
7-й тур, 5 сентября (суббота):
14:00. «Крылья Советов» – «Краснодар».
8-й тур, 13 сентября (воскресенье):
19:30. «Краснодар» – «Акрон».
9-й тур, 17 сентября (четверг):
16:15. «Оренбург» – «Краснодар».
10-й тур, 10 октября (суббота):
19:30. «Краснодар» – «Зенит».
11-й тур, 17 октября (суббота):
19:30. «Локомотив» – «Краснодар».
12-й тур, 24 октября (суббота):
19:30. «Краснодар» – «Балтика».
13-й тур, 31 октября (суббота):
19:45. «Родина» – «Краснодар».
14-й тур, 7 ноября (суббота):
19:30. «Краснодар» – ЦСКА.
15-й тур, 22 ноября (воскресенье):
14:00. «Динамо» Москва – «Краснодар».
16-й тур, 29 ноября (воскресенье):
15:15. «Ростов» – «Краснодар»
17-й тур, 6 декабря (воскресенье):
19:30. «Краснодар» – «Рубин».
Кубок России:
2-й тур, 19 августа (среда):
20:45. «Динамо» Москва – «Краснодар».
3-й тур, 1 сентября (вторник):
18:30. «Факел» – «Краснодар».
4-й тур, 13 октября (вторник):
20:45. «Краснодар» – «Факел».
5-й тур, 27 октября (вторник):
20:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва.
6-й тур, 25 ноября (среда):
18:00. «Ахмат» – «Краснодар».