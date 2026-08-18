15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Календарь матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание
Комментарии

Опубликовано расписание матчей «Краснодара» в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее «быки» в чемпионате России уже сыграли с «Рубином» (3:1), «Факелом» (3:2), «Спартаком» (2:1) и «Ахматом» (1:0). В Кубке страны краснодарцы в 1-м туре переиграли «Ахмат» (1:1, 5:4 пен.).

Чемпионат России:

5-й тур, 23 августа (воскресенье):

17:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар».

6-й тур, 29 августа (суббота):

17:30. «Краснодар» – «Ростов».

7-й тур, 5 сентября (суббота):

14:00. «Крылья Советов» – «Краснодар».

8-й тур, 13 сентября (воскресенье):

19:30. «Краснодар» – «Акрон».

9-й тур, 17 сентября (четверг):

16:15. «Оренбург» – «Краснодар».

10-й тур, 10 октября (суббота):

19:30. «Краснодар» – «Зенит».

11-й тур, 17 октября (суббота):

19:30. «Локомотив» – «Краснодар».

12-й тур, 24 октября (суббота):

19:30. «Краснодар» – «Балтика».

13-й тур, 31 октября (суббота):

19:45. «Родина» – «Краснодар».

14-й тур, 7 ноября (суббота):

19:30. «Краснодар» – ЦСКА.

15-й тур, 22 ноября (воскресенье):

14:00. «Динамо» Москва – «Краснодар».

16-й тур, 29 ноября (воскресенье):

15:15. «Ростов» – «Краснодар»

17-й тур, 6 декабря (воскресенье):

19:30. «Краснодар» – «Рубин».

Кубок России:

2-й тур, 19 августа (среда):

20:45. «Динамо» Москва – «Краснодар».

3-й тур, 1 сентября (вторник):

18:30. «Факел» – «Краснодар».

4-й тур, 13 октября (вторник):

20:45. «Краснодар» – «Факел».

5-й тур, 27 октября (вторник):

20:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва.

6-й тур, 25 ноября (среда):

18:00. «Ахмат» – «Краснодар».

Материалы по теме