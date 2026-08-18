Календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Опубликовано расписание матчей ЦСКА в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее армейцы в чемпионате России уже сыграли с «Балтикой» (2:1), «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (0:0) и «Факелом» (1:0). В 1-м туре Кубка страны красно-синие переиграли «Локомотив» (1:1, 5:4 пен.).
Чемпионат России:
5-й тур, 22 августа (суббота):
20:15. ЦСКА – «Локомотив».
6-й тур, 28 августа (пятница):
18:00. «Акрон» – ЦСКА.
7-й тур, 5 сентября (суббота):
16:30. «Зенит» – ЦСКА.
8-й тур, 12 сентября (суббота):
20:45. ЦСКА – «Рубин».
9-й тур, 17 сентября (четверг):
20:45. «Динамо» Махачкала – ЦСКА.
10-й тур, 11 октября (воскресенье):
16:30 ЦСКА – «Родина».
11-й тур, 18 октября (воскресенье):
16:15 «Динамо» – ЦСКА.
12-й тур, 25 октября (воскресенье):
16:00 ЦСКА – «Спартак».
13-й тур, 1 ноября (воскресенье):
13:00 «Оренбург» – ЦСКА.
14-й тур, 7 ноября (суббота):
19:30 «Краснодар» – ЦСКА.
15-й тур, 21 ноября (суббота):
19:45 ЦСКА – «Ахмат».
16-й тур, 28 ноября (суббота):
16:30 ЦСКА – «Зенит».
17-й тур, 5 декабря (суббота):
15:15 «Родина» – ЦСКА.
Кубок России:
2-й тур, 18 августа (вторник):
18:30. ЦСКА – «Акрон».
3-й тур, 1 сентября (вторник):
20:45. «Ростов» – ЦСКА.
4-й тур, 14 октября (среда):
20:45. ЦСКА – «Ростов».
5-й тур, 29 октября (четверг):
19:30. ЦСКА – «Локомотив».
6-й тур, 24 ноября (вторник):
17:00. «Акрон» – ЦСКА.