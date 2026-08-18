Календарь матчей ЦСКА в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Опубликовано расписание матчей ЦСКА в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее армейцы в чемпионате России уже сыграли с «Балтикой» (2:1), «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (0:0) и «Факелом» (1:0). В 1-м туре Кубка страны красно-синие переиграли «Локомотив» (1:1, 5:4 пен.).

Чемпионат России:

5-й тур, 22 августа (суббота):

20:15. ЦСКА – «Локомотив».

6-й тур, 28 августа (пятница):

18:00. «Акрон» – ЦСКА.

7-й тур, 5 сентября (суббота):

16:30. «Зенит» – ЦСКА.

8-й тур, 12 сентября (суббота):

20:45. ЦСКА – «Рубин».

9-й тур, 17 сентября (четверг):

20:45. «Динамо» Махачкала – ЦСКА.

10-й тур, 11 октября (воскресенье):

16:30 ЦСКА – «Родина».

11-й тур, 18 октября (воскресенье):

16:15 «Динамо» – ЦСКА.

12-й тур, 25 октября (воскресенье):

16:00 ЦСКА – «Спартак».

13-й тур, 1 ноября (воскресенье):

13:00 «Оренбург» – ЦСКА.

14-й тур, 7 ноября (суббота):

19:30 «Краснодар» – ЦСКА.

15-й тур, 21 ноября (суббота):

19:45 ЦСКА – «Ахмат».

16-й тур, 28 ноября (суббота):

16:30 ЦСКА – «Зенит».

17-й тур, 5 декабря (суббота):

15:15 «Родина» – ЦСКА.

Кубок России:

2-й тур, 18 августа (вторник):

18:30. ЦСКА – «Акрон».

3-й тур, 1 сентября (вторник):

20:45. «Ростов» – ЦСКА.

4-й тур, 14 октября (среда):

20:45. ЦСКА – «Ростов».

5-й тур, 29 октября (четверг):

19:30. ЦСКА – «Локомотив».

6-й тур, 24 ноября (вторник):

17:00. «Акрон» – ЦСКА.