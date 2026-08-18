«Локомотив» близок к трансферу нового полузащитника за 220 млн рублей

Центральный полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин близок к трансферу в «Локомотив». Железнодорожники готовы заплатить за него 220 млн рублей. Контракт сторон будет рассчитан до 2031 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

По информации источника, в связи с продажей Артёма Карпукаса в «Зенит» железнодорожники активизировались в вопросе выкупа Бабкина. Сергей является воспитанником железнодорожников.

Отмечается, что в услугах Бабкина также заинтересован «Рубин». Казанцы даже предложили за Сергея на 20 млн рублей больше, чем «Локомотив». Однако это вряд ли помешает трансферу полузащитника в московский клуб. Сам Бабкин хочет перейти именно в «Локомотив».