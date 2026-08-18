Стало известно, как президент «Галатасарая» относится к трансферу Батракова — источник

Авторитетное турецкое издание Fanatik раскрыло отношение президента «Галатасарая» Дурсуна Озбека к трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Отмечается, именно Озбек настоял на покупке Батракова. Он очень верит в Алексея и видит в нём большой потенциал. Президент «Галатасарая», по данным источника, сказал своему окружению следующую мысль: «Мы покупаем игрока, который был под первым номером в нашем шорт-листе. Нашему тренеру он тоже очень понравился. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали».

Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что уже сегодня Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем». Сумма сделки, по данным источников, должна составить € 25 млн. Однако позже оказалось, что Алексей всё ещё находится в расположении «Локомотива».