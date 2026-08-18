Мостовой: «Динамо» Махачкала надо наслаждаться моментом — не вижу их среди лидеров

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на успешный старт сезона в исполнении махачкалинского «Динамо». Команда добыла три победы в четырёх матчах чемпионата страны.

«Для меня главную роль играют футболисты, кто бы ни был на бровке. Они должны получать удовольствие. Мы в прошлом году также говорили про «Балтику». Команда большую часть времени была в тройке, молодцы, держались. В итоге оказались на шестом месте. «Динамо» Махачкала надо наслаждаться этим моментом и получать удовольствие от того, что команда находится наверху таблицы. Евсеев тоже говорит, что фотографию с высоким местом в таблице надо вешать на базе. Но я не вижу «Динамо» Махачкала в пятёрке лидеров. Нормально, что в каждом сезоне выстреливает какая-то команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.