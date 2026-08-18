Календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Опубликовано расписание матчей «Локомотива» в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее железнодорожники в чемпионате России уже сыграли с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (1:2), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1). В 1-м туре Кубка страны красно-зелёные уступили ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).
Чемпионат России:
5-й тур, 22 августа (суббота):
20:15. ЦСКА – «Локомотив».
6-й тур, 29 августа (суббота):
20:00. «Локомотив» – «Динамо» Москва.
7-й тур, 6 сентября (воскресенье):
20:45. «Балтика» – «Локомотив».
8-й тур, 12 сентября (суббота):
16:15. «Зенит» – «Локомотив».
9-й тур, 16 сентября (среда):
20:45. «Локомотив» – «Крылья Советов».
10-й тур, 10 октября (суббота):
15:15. «Факел» – «Локомотив».
11-й тур, 17 октября (суббота):
19:30. «Локомотив» – «Краснодар».
12-й тур, 25 октября (воскресенье):
13:45. «Ростов» – «Локомотив».
13-й тур, 1 ноября (воскресенье):
19:45. «Локомотив» – «Спартак».
14-й тур, 6 ноября (пятница):
19:30. «Локомотив» – «Рубин».
15-й тур, 22 ноября (воскресенье):
19:00. «Родина» – «Локомотив».
16-й тур, 29 ноября (воскресенье):
19:45. «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала).
17-й тур, 5 декабря (суббота):
19:45. «Ахмат» – «Локомотив».
Кубок России.
2-й тур, 18 августа (вторник):
20:45. «Ростов» – «Локомотив».
3-й тур, 1 сентября (вторник):
16:15. «Акрон» – «Локомотив».
4-й тур, 13 октября (вторник):
18:30. «Локомотив» – «Акрон».
5-й тур, 29 октября (четверг):
19:30. ЦСКА – «Локомотив».
6-й тур, 25 ноября (среда):
20:30. «Локомотив» – «Ростов».