Календарь матчей «Локомотива» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Опубликовано расписание матчей «Локомотива» в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России до конца 2026 года. Ранее железнодорожники в чемпионате России уже сыграли с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (1:2), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1). В 1-м туре Кубка страны красно-зелёные уступили ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).

Чемпионат России:

5-й тур, 22 августа (суббота):

20:15. ЦСКА – «Локомотив».

6-й тур, 29 августа (суббота):

20:00. «Локомотив» – «Динамо» Москва.

7-й тур, 6 сентября (воскресенье):

20:45. «Балтика» – «Локомотив».

8-й тур, 12 сентября (суббота):

16:15. «Зенит» – «Локомотив».

9-й тур, 16 сентября (среда):

20:45. «Локомотив» – «Крылья Советов».

10-й тур, 10 октября (суббота):

15:15. «Факел» – «Локомотив».

11-й тур, 17 октября (суббота):

19:30. «Локомотив» – «Краснодар».

12-й тур, 25 октября (воскресенье):

13:45. «Ростов» – «Локомотив».

13-й тур, 1 ноября (воскресенье):

19:45. «Локомотив» – «Спартак».

14-й тур, 6 ноября (пятница):

19:30. «Локомотив» – «Рубин».

15-й тур, 22 ноября (воскресенье):

19:00. «Родина» – «Локомотив».

16-й тур, 29 ноября (воскресенье):

19:45. «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала).

17-й тур, 5 декабря (суббота):

19:45. «Ахмат» – «Локомотив».

Кубок России.

2-й тур, 18 августа (вторник):

20:45. «Ростов» – «Локомотив».

3-й тур, 1 сентября (вторник):

16:15. «Акрон» – «Локомотив».

4-й тур, 13 октября (вторник):

18:30. «Локомотив» – «Акрон».

5-й тур, 29 октября (четверг):

19:30. ЦСКА – «Локомотив».

6-й тур, 25 ноября (среда):

20:30. «Локомотив» – «Ростов».