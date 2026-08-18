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«Динамо» Мх сообщило об уходе из команды Яна Джапо

«Динамо» Мх сообщило об уходе из команды Яна Джапо
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило об уходе из команды словенского защитника Яна Джапо.

«Динамо» и Ян Джапо завершили сотрудничество. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Словенский защитник выступал за «Динамо» с июля 2024 года. На его счету 33 официальных матча за клуб и два забитых мяча. В апреле 2025 года Джапо в матче чемпионата получил травму крестообразных связок колена и был вынужден пройти длительную многомесячную реабилитацию.

В матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» 4 августа нынешнего года Ян повторно получил тяжёлую травму – разрыв передней крестообразной связки колена, и выбыл на срок более шести месяцев. Клуб и Джапо с учётом срока действия контракта игрока пришли к взаимному соглашению о его расторжении.

Спасибо за время в «Динамо», Ян! Скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении динамовцев.

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