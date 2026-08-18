Непомнящий: должны благодарить Иран за то, что согласился играть с Россией в третий раз

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о грядущем противостоянии сборных России и Ирана.

«В качестве соперников нашей сборной я бы хотел посмотреть команды элитных стран, но от моих хотелок ничего не изменится. Я знаю положение, в котором мы находимся. Мы должны сильно благодарить команду Ирана за то, что она в третий раз согласилась играть с нами. Они сильно помогают, потому что нам не хватает серьёзных соперников.

Согласен, что такой длительный перерыв отрицательно скажется на нашем чемпионате. Но нам очень сложно кого-то ругать за это. Я вижу, как РФС старается договориться с серьёзными соперниками, но трудно найти спарринги. А вообще отказаться от этой паузы тоже нельзя — институт сборных должен жить. Игроки должны понимать, что они под пристальным взглядом тренеров, и быть готовы к приглашению в национальную команду. Будем надеяться, что РФС найдёт второго соперника для нашей сборной», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Накануне стало известно, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится на «Ак Барс Арене» во вторник, 29 сентября.