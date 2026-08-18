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Полузащитник сборной Нидерландов Йоей Верман перешёл из ПСВ в «Боруссию» Дортмунд

Полузащитник сборной Нидерландов Йоей Верман перешёл из ПСВ в «Боруссию» Дортмунд
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Полузащитник сборной Нидерландов Йоей Верман перешёл из ПСВ в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Футболист подписал с чёрно-жёлтыми трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Хавбек будет выступать за свою новую команду под номером 25.

Йоей Верман является воспитанником «Волендама», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Херенвен». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В 41 матче прошлого клубного сезона Верман забил восемь голов и отдал 15 голевых передач.

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