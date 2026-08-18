Календарь матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Накануне был опубликован подробный календарь футбольных турниров России до конца календарного 2026 года. В частности, стало известно расписание матчей «Зенита» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Матчи «Зенита» в РПЛ до конца 2026 года:

5-й тур РПЛ, 23 августа (воскресенье), 20:00 мск: «Спартак» — «Зенит»;

6-й тур РПЛ, 29 августа (суббота), 15:00 мск: «Факел» — «Зенит»;

7-й тур РПЛ, 5 сентября (суббота), 16:30 мск: «Зенит» — ЦСКА;

8-й тур РПЛ, 12 сентября (суббота), 16:15 мск: «Зенит» — «Локомотив»;

9-й тур РПЛ, 16 сентября (среда), 16:45 мск: «Балтика» — «Зенит»;

10-й тур РПЛ, 10 октября (суббота), 19:30 мск: «Краснодар» — «Зенит»;

11-й тур РПЛ, 18 октября (воскресенье), 14:00 мск: «Зенит» — «Ахмат»;

12-й тур РПЛ, 25 октября (воскресенье), 18:30 мск: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала);

13-й тур РПЛ, 2 ноября (понедельник), 18:00 мск: «Крылья Советов» — «Зенит»;

14-й тур РПЛ, 8 ноября (воскресенье), 18:30 мск: «Зенит» — «Ростов»;

15-й тур РПЛ, 21 ноября (суббота), 17:30 мск: «Рубин» — «Зенит»;

16-й тур РПЛ, 28 ноября (суббота), 16:30 мск: ЦСКА — «Зенит»;

17-й тур РПЛ, 5 декабря (суббота), 17:30 мск: «Зенит» — «Балтика».

Матчи «Зенита» в Кубке России до конца 2026 года:

2-й тур Пути РПЛ, 19 августа (среда), 16:15 мск: «Крылья Советов» — «Зенит»;

3-й тур Пути РПЛ, 2 сентября (среда), 18:30 мск: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала);

4-й тур Пути РПЛ, 14 октября (среда), 18:30 мск: «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»;

5-й тур Пути РПЛ, 29 октября (четверг), 21:45 мск: «Балтика» — «Зенит»;

6-й тур Пути РПЛ, 24 ноября (вторник), 19:30 мск: «Зенит» — «Крылья Советов».